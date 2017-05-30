Доллар США: 68.0192 (+0.0688) 
Евро: 76.0727 (-0.1948) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

KICB: оплатить налоги можно через i-bankKICB: оплатить налоги можно через i-bankНацстатком наладил взаимный обмен информацией о торговле со странами ЕАЭС с госведомствами КРНацстатком наладил взаимный обмен информацией о торговле со странами ЕАЭС с госведомствами КР

В отношении бывших членов правительства Чудинова и Жапарова возбуждено дело

Источник:
http://kabar.kg/news/v-otnoshe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428877-ru.html

Похожие новости

Уголовное дело в отношении Чудинова, Жапарова и экс-депутата Ч.Узакбаева поступило в ГКНБ

Против депутатов Чудинова и Жапарова возбудили дело — обвиняют в коррупции

Возбуждено уголовное дело в отношении бывших членов правительства КР

Генпрокурор возбудила дело в отношении экс-членов правительства Игоря Чудинова и Акылбека Жапарова

На бишкекской свалке трудится бывший учитель английского языка

30 мая 2017, 11:09       Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. В отношении бывших членов правительства Игоря Чудинова, Акылбека Жапарова и других лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 (коррупция) УК КР, сообщили в Генеральной прокуратуре.
Дело открыли по факту незаконного выделения и нецелевого использования в период 2009-2015 годов бюджетной ссуды в размере 200 млн. сомов ОАО "Машиноиспытательная станция".
Расследование поручено следственному управлению ГКНБ.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум