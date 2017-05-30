В отношении бывших членов правительства Чудинова и Жапарова возбуждено дело

30 мая 2017, 11:09 Комментарии

Бишкек, 29 мая /Кабар/. В отношении бывших членов правительства Игоря Чудинова, Акылбека Жапарова и других лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 (коррупция) УК КР, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Дело открыли по факту незаконного выделения и нецелевого использования в период 2009-2015 годов бюджетной ссуды в размере 200 млн. сомов ОАО "Машиноиспытательная станция".

Расследование поручено следственному управлению ГКНБ.