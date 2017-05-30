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МИД КР уточняет, есть ли кыргызстанцы среди пострадавших при урагане в Москве

Источник:
http://kabar.kg/news/mid-kr-ut...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428876-ru.html

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30 мая 2017, 11:17       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. МИД КР уточняет, есть ли среди погибших и пострадавших граждане Кыргызстана в результате урагана в Москве. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства КР.
Как сообщает РИА Новости, мощный ураган с ливнем и грозой, бушевавший в Москве и столичном регионе в понедельник, унес жизни по меньшей мере 11 человек и повлек значительные разрушения: сотни поваленных деревьев, разбитые машины, сбои в движении общественного транспорта. Были госпитализированы почти 150 человек, из которых 108 по-прежнему остаются в больницах, в том числе 22 ребенка.
В понедельник днем в Москве начался ураган с ливнем и грозой. Порывы ветра достигали 16 метров в секунду.

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