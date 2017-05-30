МИД КР уточняет, есть ли кыргызстанцы среди пострадавших при урагане в Москве

30 мая 2017, 11:17 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. МИД КР уточняет, есть ли среди погибших и пострадавших граждане Кыргызстана в результате урагана в Москве. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства КР.

Как сообщает РИА Новости, мощный ураган с ливнем и грозой, бушевавший в Москве и столичном регионе в понедельник, унес жизни по меньшей мере 11 человек и повлек значительные разрушения: сотни поваленных деревьев, разбитые машины, сбои в движении общественного транспорта. Были госпитализированы почти 150 человек, из которых 108 по-прежнему остаются в больницах, в том числе 22 ребенка.

В понедельник днем в Москве начался ураган с ливнем и грозой. Порывы ветра достигали 16 метров в секунду.