Депутат предлагает МЧС использовать сирены на пограничных заставах и военных частях для оповещения населения о приближающихся ЧС

30 мая 2017, 10:52 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина (СДПК) предлагает Министерству чрезвычайных ситуаций использовать сирены и звуковые сигналы на пограничных заставах и военных частях для оповещения населения о приближающихся ЧС.

Как сказала она 30 мая на заседании комитета ЖК по международным делам, обороне и безопасности, правительство и МЧС оперативно отреагировали на землетрясение и оползни.

"Но я считаю, что предварительная работа по оповещению граждан слабая. Необходимо использовать звуковые сигналы, сирены, а не только через радио, видео. Есть ведь пограничные заставы, военные части", - добавила парламентарий.

Глава МЧС Кубатбек Боронов согласился с тем, что надо над этим работать. "Но за 3 года в этом плане мы сделали хороший скачок. Мы пригласим депутатов для ознакомления с новыми достижениями. Мы имеем возможность перехватить 30 каналов по городу Бишкеку для оповещения населения о возможных чрезвычайных ситуациях, в Оше - 10, Караколе - 4 канала. Из бюджета не использовано средств. Кроме того, на 3 млн долларов есть проект со Всемирным банком", - сообщил министр, добавив, что для получения результата необходима слаженная работа всех органов.