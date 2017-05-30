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Новости Кыргызстана

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Минобразования выделит 5 млн сомов для отдыха школьников, живущих в пострадавших от чрезвычайных ситуаций районах

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428873-ru.html

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30 мая 2017, 11:00       Комментарии

Министерство образования и науки выделит 5 млн сомов для отдыха школьников, живущих в пострадавших от чрезвычайных ситуаций районах. Об этом 30 мая на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности сообщил заместитель министра Салидин Калдыбаев.
Депутат Ирина Карамушкина (СДПК) напомнила, что после 7 апреля 2010 года правительство предпринимало меры, чтобы детей вывезти из пострадавших зон на Иссык-Куль в оздоровительные лагеря. Она спросила, делает ли что-то Минобразования в этом направлении.
Замминистра ответил, что ведомство выделит 5 млн сомов для отдыха детей. По его словам, списки школьников уже есть.

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