Минобразования выделит 5 млн сомов для отдыха школьников, живущих в пострадавших от чрезвычайных ситуаций районах

30 мая 2017, 11:00 Комментарии

Министерство образования и науки выделит 5 млн сомов для отдыха школьников, живущих в пострадавших от чрезвычайных ситуаций районах. Об этом 30 мая на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности сообщил заместитель министра Салидин Калдыбаев.

Депутат Ирина Карамушкина (СДПК) напомнила, что после 7 апреля 2010 года правительство предпринимало меры, чтобы детей вывезти из пострадавших зон на Иссык-Куль в оздоровительные лагеря. Она спросила, делает ли что-то Минобразования в этом направлении.

Замминистра ответил, что ведомство выделит 5 млн сомов для отдыха детей. По его словам, списки школьников уже есть.