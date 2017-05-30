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Жээнбеков: "Таза коом" — новая модель управления, новые технологии и развитие человеческого потенциала

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/zheenb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428872-ru.html

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30 мая 2017, 10:43       Комментарии

""Таза коом" — новая модель управления, новые технологии и развитие человеческого потенциала. Кыргызстан связывает с "Таза коом" свои планы по созданию чистого и прозрачного общества, имеющего позитивную среду развития", – отметил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 30 мая, на международной конференции ""Таза коом". Видение, глобальные тенденции и возможности для сотрудничества".
По его словам, по инициативе Алмазбека Атамбаева в настоящее время разрабатывается долгосрочная стратегия будущего и в связи с этим мы должны подготовить страну к предстоящим вызовам.
"Я вижу главными элементами нашего успеха три фактора – это новая модель управления, новые технологии и развитие человеческого потенциала. Проект "Таза коом" охватывает все эти три плоскости и открывает новые возможности. Для успешного воплощения проекта необходимы несколько ключевых блоков и они отражены в логике проведения сегодняшнего форума", – подчеркнул Жээнбеков.
Премьер-министр перечислил ключевые блоки, в числе которых:
— создание высокотехнологической инфраструктуры, что подразумевает интеграцию КР в транснациональные магистральные оптоволоконные сети. Кыргызстан должен добиться, чтобы страна стала информационным хабом Центральной Азии, соединяющим ветви из Европы, Азии и Ближнего Востока;
– проект призван интегрировать все территории Кыргызстана и предоставить равные возможности для людей. Для этого в стране будет создана разветвленная национальная информационная сеть. Регионы страны станут частью единой национальной сети и будут иметь доступ к глобальным информационным ресурсам. Базовые города должны стать центрами качественного предоставления государственных услуг;
– "Таза коом" — основной элемент связи между государством и населением страны. Через реализацию этого проекта будет обеспечено предоставление основных государственных услуг для наших граждан во всех уголках страны. Проникновение высоких технологий будет способствовать решению проблемы коррупции, с которой сейчас идет решительная борьба;
– высокотехнологичный сектор имеет огромный производственный потенциал. В будущем он может стать лидирующим сектором экономики. В этой связи одним из принципиальных моментов прогресса в этой сфере стало создание максимально благоприятной регулятивной среды. При этом льготные режимы для данного сектора будут сохраняться и далее;
– реализация столь амбициозной инициативы предполагает наличие подготовленного и мобильного человеческого потенциала. Для этого потребуется доступ к образовательным ресурсам и консолидация усилий на повышении интеллектуального потенциала страны. В планах поднять качество образования в стране на совершенно новый уровень;
– информационная безопасность. При столь высокой интеграции и открытости данных совместными усилиями должен быть обеспечен режим, гарантирующий безопасность не только информации, но и безопасность жизнедеятельности общества и личности.

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