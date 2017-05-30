Жээнбеков: "Таза коом" — новая модель управления, новые технологии и развитие человеческого потенциала

30 мая 2017, 10:43 Комментарии

""Таза коом" — новая модель управления, новые технологии и развитие человеческого потенциала. Кыргызстан связывает с "Таза коом" свои планы по созданию чистого и прозрачного общества, имеющего позитивную среду развития", – отметил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 30 мая, на международной конференции ""Таза коом". Видение, глобальные тенденции и возможности для сотрудничества".

По его словам, по инициативе Алмазбека Атамбаева в настоящее время разрабатывается долгосрочная стратегия будущего и в связи с этим мы должны подготовить страну к предстоящим вызовам.

"Я вижу главными элементами нашего успеха три фактора – это новая модель управления, новые технологии и развитие человеческого потенциала. Проект "Таза коом" охватывает все эти три плоскости и открывает новые возможности. Для успешного воплощения проекта необходимы несколько ключевых блоков и они отражены в логике проведения сегодняшнего форума", – подчеркнул Жээнбеков.

Премьер-министр перечислил ключевые блоки, в числе которых:

— создание высокотехнологической инфраструктуры, что подразумевает интеграцию КР в транснациональные магистральные оптоволоконные сети. Кыргызстан должен добиться, чтобы страна стала информационным хабом Центральной Азии, соединяющим ветви из Европы, Азии и Ближнего Востока;

– проект призван интегрировать все территории Кыргызстана и предоставить равные возможности для людей. Для этого в стране будет создана разветвленная национальная информационная сеть. Регионы страны станут частью единой национальной сети и будут иметь доступ к глобальным информационным ресурсам. Базовые города должны стать центрами качественного предоставления государственных услуг;

– "Таза коом" — основной элемент связи между государством и населением страны. Через реализацию этого проекта будет обеспечено предоставление основных государственных услуг для наших граждан во всех уголках страны. Проникновение высоких технологий будет способствовать решению проблемы коррупции, с которой сейчас идет решительная борьба;

– высокотехнологичный сектор имеет огромный производственный потенциал. В будущем он может стать лидирующим сектором экономики. В этой связи одним из принципиальных моментов прогресса в этой сфере стало создание максимально благоприятной регулятивной среды. При этом льготные режимы для данного сектора будут сохраняться и далее;

– реализация столь амбициозной инициативы предполагает наличие подготовленного и мобильного человеческого потенциала. Для этого потребуется доступ к образовательным ресурсам и консолидация усилий на повышении интеллектуального потенциала страны. В планах поднять качество образования в стране на совершенно новый уровень;

– информационная безопасность. При столь высокой интеграции и открытости данных совместными усилиями должен быть обеспечен режим, гарантирующий безопасность не только информации, но и безопасность жизнедеятельности общества и личности.