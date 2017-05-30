Генпрокурор возбудила дело в отношении экс-членов правительства Игоря Чудинова и Акылбека Жапарова

30 мая 2017, 10:49 Комментарии

Накануне генеральным прокурором на основании материалов, поступивших из ГКНБ возбуждено уголовное дело в отношении бывших членов правительства Игоря Чудинова, Акылбека Жапарова и других лиц по признакам преступления, предусмотренного статьей 303 ("Коррупция") УК КР.

По данным надзорного органа, дело возбуждено по факту незаконного выделения и нецелевого использования в период 2009-2015 годов бюджетной ссуды в размере 200 млн сомов ОАО "Машиноиспытательная станция".

"Расследование уголовного дела поручено следственному управлению ГКНБ", – говорится в сообщении.