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Генпрокурор возбудила дело в отношении экс-членов правительства Игоря Чудинова и Акылбека Жапарова

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/genpro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428871-ru.html

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30 мая 2017, 10:49       Комментарии

Накануне генеральным прокурором на основании материалов, поступивших из ГКНБ возбуждено уголовное дело в отношении бывших членов правительства Игоря Чудинова, Акылбека Жапарова и других лиц по признакам преступления, предусмотренного статьей 303 ("Коррупция") УК КР.
По данным надзорного органа, дело возбуждено по факту незаконного выделения и нецелевого использования в период 2009-2015 годов бюджетной ссуды в размере 200 млн сомов ОАО "Машиноиспытательная станция".
"Расследование уголовного дела поручено следственному управлению ГКНБ", – говорится в сообщении.

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