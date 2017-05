Beeline объединяет профессиональное HR-сообщество

30 мая 2017, 10:57 Комментарии

Первая встреча HR Bishkek Meet Up собрала под крышей Beeline представителей кадровых служб большинства крупных передовых компаний страны. Мероприятие предусматривало неформальный характер; его участники узнали о "кухне" работы с персоналом мобильного оператора, познакомились с руководством компании и видением Beeline роли сотрудников в развитии и достижении успеха бизнеса.

Айнура Кошоева, руководитель службы по управлению персоналом ОсОО "Скай Мобайл": "Идея объединить профессиональное сообщество HR-экспертов для обмена опытом и повышения уровня индустрии в Кыргызстане родилась давно. Приглашенные на мероприятие эксперты представляют самые разные области экономики – от финансового сектора до рынка торговли, производства и услуг. Все они добились определенного успеха и обладают бесценными знаниями, полученными за многие годы работы. "Что мешает нам делиться ими друг с другом, обмениваться впечатлениями, мыслями, кейсами, решениями?" – подумали мы и решили создать клуб профессионалов- HR Bishkek Meet Up".

Для участников встречи была организована экскурсия по офису компании, где они могли наблюдать условия, в которых работают сотрудники, познакомиться с представителями разных департаментов и служб Beeline. После этого состоялась беседа с руководством коммуникационного оператора, а также специально приглашенным гостем – руководителем направления обучения, развития и адаптации персонала ведущей технологической компании России. Среди заданных для обсуждения тем самыми популярными стали: развитие персонала, подходы к решению ситуаций, складывающихся в больших, разнообразных коллективах, роль HR в период изменений в компании и многое другое.

Ернар Накисбеков, генеральный директор ОсОО "Скай Мобайл": "Человеческий капитал – один из важнейших активов компании, который нуждается в постоянных инвестициях. В первую очередь, это, конечно, обучение, приобретение новых навыков, которые позволят быть конкурентоспособными, востребованными в быстро меняющихся реалиях. Конечно, HR – не просто функция по найму и увольнению сотрудников. Эксперты в области управления персоналом должны быть вовлечены в процесс управления бизнесом, должны понимать, как он развивается, чтобы настраивать сотрудников на одну волну с компанией. Без совпадения интересов, желаний, эмоций не добиться успеха. У таких компаний нет будущего. Именно поэтому в Beeline ставка делается на коллектив и уже пересмотрены подходы во взаимодействии с персоналом. Мир сегодня предоставляет миллион возможностей, важно их не упустить, не просто получить новые навыки, а научиться их реализовывать, применять на практике свои таланты".

В Beeline уверены, что HR не может находиться в стороне от этих изменений. Компании развивают люди, бизнесу нужны профессионалы не с узкоспециализированным набором навыков, а со знаниями и умением, которые они постоянно совершенствуют и получают из смежных сфер деятельности. Такие кадры вузы не готовят, поэтому HR-менеджеры активно вовлечены в процесс развития человеческого потенциала, трансформации самого видения их существования в компаниях.

Нурзат Айдаралиева, HR-директор ЗАО "Кока-Кола Бишкек Боттлерс": "Очень отрадно видеть ориентированность Beeline на сотрудников. Во время тура по офису компании мы увидели, что здесь созданы комфортные условия не только для работы, но и для отдыха, даже занятий спортом. Это прогрессивное видение стратегии бизнеса, важной частью которой является работа с людьми, вклад в их развитие, в первую очередь, личностное. Нам, экспертам в этой сфере, действительно, есть что обсуждать, перенимать лучшие практики. Хорошо, если профессиональное сообщество будет сплоченным. К примеру, в ближайшем будущем я готова приветствовать с большим удовольствием коллег в стенах нашей компании".

Эстафету Beeline в проведении HR Bishkek Meet Up принял "Банк Азии" в лице начальника отдела управления персоналом Жыпары Саттаровой. Подобные отраслевые мероприятия будут полезными не только для самих участников, но и для всей индустрии, задействованных в ней игроков, включая работодателей, соискателей, действующих сотрудников компаний. На таких встречах тенденции развития HR-рынка Кыргызстана не только будут обсуждаться, но и создаваться, таким образом, формируя индустрию, форсируя ее развитие.

