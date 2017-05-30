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Сегодня в Кыргызстане произошло землетрясение силой в эпицентре 3 баллаСегодня в Кыргызстане произошло землетрясение силой в эпицентре 3 баллаПоследствия штормового ветра: повреждено несколько машинПоследствия штормового ветра: повреждено несколько машин

Синоптики прогнозируют в ближайшие два дня ливни и шквальный ветер

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360669_si...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428869-ru.html

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В ближайшие дни в республике ожидается неустойчивая погода

Эксперты рассказали, на чем земляне будут путешествовать в ближайшие 30 лет

30 мая 2017, 10:15       Комментарии

В период с 30 по 31 мая в республике сохранится неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
30 мая осадки ожидаются на большей части территории страны, местами интенсивные. В отдельных районах усиление западного ветра до 17-22 м/с.
Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.
В ближайшие два дня в связи с повышенным температурным фоном и ожидаемыми локальными ливневыми дождями на реках республики ожидаются подъемы уровней вод, возможен размыв берегов и подтопление пойменных участков территорий, прилегающих к руслам рек. В горных и в предгорных районах селеопасно.
С целью недопущения гибели людей, обеспечения безопасности граждан и снижения материального ущерба МЧС была издана телефонограмма от 26 мая, которая доведена до соответствующих служб Гражданской защиты и полномочным представителям правительства, областей и мэрам городов Бишкек и Ош. Кроме этого, посредством сотовых операторов переданы SMS-оповещения до населения.

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