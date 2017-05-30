Синоптики прогнозируют в ближайшие два дня ливни и шквальный ветер

30 мая 2017, 10:15 Комментарии

В период с 30 по 31 мая в республике сохранится неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

30 мая осадки ожидаются на большей части территории страны, местами интенсивные. В отдельных районах усиление западного ветра до 17-22 м/с.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

В ближайшие два дня в связи с повышенным температурным фоном и ожидаемыми локальными ливневыми дождями на реках республики ожидаются подъемы уровней вод, возможен размыв берегов и подтопление пойменных участков территорий, прилегающих к руслам рек. В горных и в предгорных районах селеопасно.

С целью недопущения гибели людей, обеспечения безопасности граждан и снижения материального ущерба МЧС была издана телефонограмма от 26 мая, которая доведена до соответствующих служб Гражданской защиты и полномочным представителям правительства, областей и мэрам городов Бишкек и Ош. Кроме этого, посредством сотовых операторов переданы SMS-оповещения до населения.