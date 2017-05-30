Сегодня в Кыргызстане произошло землетрясение силой в эпицентре 3 балла

30 мая 2017, 10:17 Комментарии

Сегодня, 30 мая, в 08.01 сейсмологическая станция Института сейсмологии НАН КР зарегистрировала землетрясение силой в эпицентре 3 балла. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Очаг колебания земной коры был расположен на территории Кыргызстана, в хребте Ак–Шыйрак, в 15 км к северу от села Конорчок, 17 км к юго-западу от села Угют, в 20 км к юго-западу от села Кок–Джар, 30 км к северо-западу от райцентра Баетова, в 50 км к востоку от райцентра Казарман.

В населённых пунктах интенсивность землетрясения составила в селах Угют, Конорчок 2 балла.

Жертв и разрушений нет.