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Джоан Роулинг дописала сценарий вторых "Фантастических тварей"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360673_dj...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428867-ru.html

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30 мая 2017, 10:46       Комментарии

Создательница вселенной поттерианы, шотландская писательница Джоан Роулинг завершила работу над сценарием сиквела фильма "Фантастические твари и где они обитают". Об этом, как пишет NewsRu.com, она сообщила в соцсети.
"Да, я закончила. Но пока я не могу ничего об этом говорить", - написала Роулинг в Twitter, отвечая на вопрос одной из подписчиц.
Напомним, предполагалось, что фильм "Фантастические твари и где они обитают", получивший название в честь одного из учебников школы волшебства Хогвартс, будет снят в трех частях. Мировая премьера второй части запланирована на ноябрь следующего года.
В октябре 2016 года Роулинг заявила, что "Фантастические твари" будут состоять из пяти картин вместо запланированных трех. Весной стало известно, что в очередной ленте появится Джуд Лоу в роли молодого Альбуса Дамблдора. Ему предстоит стать соратником, а впоследствии - противником Геллерта Гриндевальда в исполнении Джонни Деппа.
В фильме, события которого происходят за 70 лет до поттерианы, Дамблдор преподает в Хогвартсе трансфигурацию - дисциплину, которая изучает способы превращения одних предметов в другие, неживые предметы - в живые и наоборот.
Джоан Роулинг, которой вновь доверили работу над сценарием, ранее говорила, что Дамблдору предстоят "суровые времена". "Мы увидим Дамблдора в определяющее для него время. Его сексуальность определилась - так что смотрите, что будет", - обещала писательница. Ее слова о том, что Дамблдор - гей, заставили историю его отношений с Гриндевальдом заиграть новыми красками, отмечают обозреватели, учитывая, что последний отверг чувства друга юности и ступил на злодейский путь.
Съемки второй части картины "Фантастические твари и где они обитают" начнутся летом 2017 года.

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