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Нацбанк реализовал золотые слитки почти на полмиллиарда сомов

Источник:
http://kabar.kg/news/natcbank-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428866-ru.html

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30 мая 2017, 10:50       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. Национальный банк на сегодняшний день продал золотые слитки на 463 млн сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.
Как он рассказал, по слиткам ситуация остается устойчиво-стабильной. "Мы создали инструмент, который позволяет людям на этом немного зарабатывать и сохранять свои деньги. На сегодняшний день Нацбанком уже реализовано 167 кг аффинированных золотых слитков на сумму 463 млн сомов. Объем обратно выкупленных золотых слитков составил где-то 90 кг. Уже можно заявлять, что инструмент нашел свое место, и люди начали им активно пользоваться. Мы будем приступать уже к следующей фазе Концепции по реализации рынка драгоценных металлов, которая будет включать уже открытие металлических счетов", - сказал Т.Абдыгулов и добавил, что об этом говорилось не раз.
Также глава Нацбанка отметил, что для этого было необходимо создать условия. За три года население научилось работать со слитками. Уже часть людей хранят свои сбережения в золоте. "Теперь настал момент, когда коммерческие банки уже дальше должны развивать этот инструмент", - подчеркнул он.

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