Из-за сильного ветра и ливня прервано электроснабжение части посёлка Чон-Арык - Северэлектро

30 мая 2017, 10:34 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. Во вторник, 30 мая, ветер и ливень привели к отключению в 07:16 час электроснабжения части пгт. Чон-Арык. Об этом сообщили в ОАО "Северэлектро".

По информации компании, в настоящее время в названном посёлке без напряжения находится порядка 15 трансформаторных подстанций (фидер-15). С утра 30 мая семь оперативно-выездных бригад электромонтёров Западного РЭС ОАО "Северэлектро" заняты осмотром и ремонтом ЛЭП 10 кВ, отходящей от высоковольтной подстанции "Водоканал" и другого электрооборудования.

В Восточном районе электросетей столицы без напряжения стоят 2 трансформаторные подстанции в жилмассивах Кара-Жигач (ул. Кереге-Таш, Тенир-Тоо) и Кок-Жар (ул.Тон, Кок-Жайык)

Электромонтёры Восточного РЭС ОАО "Северэлектро" меняют повреждённое электрооборудование, электроснабжение вышеперечисленных участков будет восстановлено ко второй половине сегодняшнего дня.