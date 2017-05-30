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Из-за сильного ветра и ливня прервано электроснабжение части посёлка Чон-Арык - Северэлектро

Источник:
http://kabar.kg/news/iz-za-sil...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428865-ru.html

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В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 26 мая возможны перерывы в электроснабжении

Полк патрульно-постовой службы ГУВД Бишкека завтра планируют отключить от электроснабжения

30 мая 2017, 10:34       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. Во вторник, 30 мая, ветер и ливень привели к отключению в 07:16 час электроснабжения части пгт. Чон-Арык. Об этом сообщили в ОАО "Северэлектро".
По информации компании, в настоящее время в названном посёлке без напряжения находится порядка 15 трансформаторных подстанций (фидер-15). С утра 30 мая семь оперативно-выездных бригад электромонтёров Западного РЭС ОАО "Северэлектро" заняты осмотром и ремонтом ЛЭП 10 кВ, отходящей от высоковольтной подстанции "Водоканал" и другого электрооборудования.
В Восточном районе электросетей столицы без напряжения стоят 2 трансформаторные подстанции в жилмассивах Кара-Жигач (ул. Кереге-Таш, Тенир-Тоо) и Кок-Жар (ул.Тон, Кок-Жайык)
Электромонтёры Восточного РЭС ОАО "Северэлектро" меняют повреждённое электрооборудование, электроснабжение вышеперечисленных участков будет восстановлено ко второй половине сегодняшнего дня.

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