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Поздравление с трехлетием подписания Договора о Евразийском экономическом союзе

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/pozdravle...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428864-ru.html

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Цифровая трансформация экономики, внедрение инноваций и устранение барьеров стали ключевыми темами заседания Евразийского межправсовета

30 мая 2017, 10:35       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. Поздравление председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна по случаю трехлетия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.
Уважаемые друзья!
29 мая, 3 года назад, в Астане президенты Казахстана – Нурсултан Назарбаев, России – Владимир Путин и Беларуси – Александр Лукашенко подписали Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), знаменующий собой начало качественно нового этапа развития интеграции на евразийском пространстве. Спустя совсем небольшое время под документом поставили свои подписи президенты Армении – Серж Саргсян и Кыргызстана – Алмазбек Атамбаев.
Сегодня ЕАЭС – это объединение равных, общее экономическое пространство, союз стран и народов, обладающих огромным потенциалом и большими возможностями.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) совместно со странами Союза делает все возможное для достижения главных целей нашего интеграционного объединения – обеспечения условий для стабильного развития экономик государств-членов, создания кооперационных цепочек в рамках Союза, модернизации промышленности и внедрения инноваций во все сферы деятельности. Это позволит повысить жизненный уровень наших граждан, создать комфортную среду для реализации их способностей и интеллектуального потенциала.
За короткое время мы смогли сформировать наднациональную нормативно-правовую базу и сделали важные шаги по углублению интеграции, реализуя на пространстве Союза четыре "свободы": движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
Уже сегодня бизнес-сообщество и население наших стран могут почувствовать плюсы от создания ЕАЭС. Взаимное признание дипломов, исключение двойного взимания налогов с физических лиц, гарантии бесплатного медицинского обслуживания для трудовых мигрантов и т.д. Облегчены условия для взаимной торговли. В мае 2017 года стартовал общий рынок лекарств и медицинских изделий. Принят Таможенный кодекс ЕАЭС.
Евразийский экономический союз стал привлекательным партнером для многих иностранных государств: около 50 стран и объединений выразили желание развивать торгово-экономическое сотрудничество с ЕАЭС. Мы участвуем в реализации долгосрочного проекта по сопряжению ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП).
Сегодня уже можно сказать – идея евразийского экономического объединения стала реальностью, приобретя новую динамику и меняя характер взаимодействия стран на всем континенте.
Поздравляю со знаменательной вехой в нашей истории!
Мира и благополучия всем нам!
Председатель Коллегии ЕЭК
Тигран Саркисян
Пресс-служба ЕЭК

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