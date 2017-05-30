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Глава Нацбанка: Ситуация на внутреннем валютном рынке стабильная

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-nat...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428863-ru.html

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30 мая 2017, 10:35       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. Ситуация на внутреннем валютном рынке стабильная. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил председатель Национального банка КР Толкунбек Абдыгулов.
По его словам, тенденция укрепления национальной валюты продолжается. С начала 2017 года укрепление сома составило 1,9%. В мае 2017 года Национальный банк не принимал участия на внутреннем валютном рынке.
"Эффект ранее принятых мер по смягчению денежно-кредитных условий продолжает проявляться в снижении краткосрочных процентных ставок денежного рынка в национальной валюте, обуславливая тем самым текущее понижение рыночных ставок по кредитам. Этому также способствует денежно-кредитная политика Национального банка, направленная на расширение кредитования реального сектора экономики в целях поддержания положительных темпов роста экономики", - сказал глава Нацбанка.
Как отметил Т.Абдыгулов, по прогнозам Национального банка, с учетом текущей тенденции развития внешней экономической среды и внутренних условий в предстоящем периоде динамика инфляции будет умеренной, значение которой к концу 2017 года приблизится к целевому ориентиру, установленному на уровне 5-7 %.
Также он отметил, что Национальный банк на регулярной основе оценивает внешние и внутренние факторы воздействия на инфляцию и продолжит предпринимать соответствующие меры денежно-кредитной политики. НБКР намерен придерживаться в предстоящем периоде текущего направления денежно-кредитной политики при условии отсутствия внешних шоков.

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