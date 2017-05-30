Доллар США: 68.0192 (+0.0688) 
Евро: 76.0727 (-0.1948) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Жээнбеков: "Таза коом" — новая модель управления, новые технологии и развитие человеческого потенциалаЖээнбеков: "Таза коом" — новая модель управления, новые технологии и развитие человеческого потенциалаВ каждом министерстве появится главный информационный директор, - С.ИсаковВ каждом министерстве появится главный информационный директор, - С.Исаков

Проект "Таза коом" создает необходимое условие для стабильного и высокоразвитого будущего - С.Исаков

Источник:
http://kabar.kg/news/proekt-ta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428862-ru.html

Похожие новости

Жээнбеков: "Таза коом" — новая модель управления, новые технологии и развитие человеческого потенциала

В каждом министерстве появится главный информационный директор, - С.Исаков

Главными элементами развития "Таза коом" являются новая модель управления, технологии и рост человеческого потенциала – Жээнбеков

В Узбекистане создали Бюро принуждения оплаты за энергоресурсы

В Китае создали мощный телескоп для наблюдения за черными дырами

30 мая 2017, 10:41       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Мехриниса Сулайманов – Кабар/. Проект "Таза коом" ориентирован на будущее и создает необходимое условие для стабильного и высокоразвитого будущего Кыргызстана. Об этом на Международной конференции по обсуждению проекта "Таза коомп" сообщил руководитель аппарата Президента КР Сапар Исаков.
По его словам, данная программа направлена на обеспечение достойной и комфортной жизни гражданина вне зависимости от его статуса или материального положения.
"То есть он ориентирован на все слои населения. При реализации проекта мы должны создать условиях для всех, в том числе и для людей с ОВЗ, пожилого населения, которое не так хорошо дружит с технологиями. Программы должны быть простыми. Это даст возможность к созданию цифрового и прозрачного государства. И это позволит предоставлять услуги населению в режиме реального времени", - сказал он.
Также С.Исаков отметил, что цифровое правительство - это не цель, а инструмент для укрепления прозрачности и подотчетности государства.
"Задачей проекта "Таза коом" является проведение интернета в каждое село. В рамках проекта Всемирного банка Digital CASA планируется реализация нескольких проектов и ускоренного присоединения сетей. Необходимо закладывать линии передач при строительстве авто и железных дорог, газопроводной трубы. Нам и правительству нужно заложить необходимые корректировки в строительства вышеуказанных инфраструктурных проектов. Это позволит сократить расходы и время при строительстве ВОЛС", - добавил глава аппарата Президента.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум