Проект "Таза коом" создает необходимое условие для стабильного и высокоразвитого будущего - С.Исаков

30 мая 2017, 10:41 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Мехриниса Сулайманов – Кабар/. Проект "Таза коом" ориентирован на будущее и создает необходимое условие для стабильного и высокоразвитого будущего Кыргызстана. Об этом на Международной конференции по обсуждению проекта "Таза коомп" сообщил руководитель аппарата Президента КР Сапар Исаков.

По его словам, данная программа направлена на обеспечение достойной и комфортной жизни гражданина вне зависимости от его статуса или материального положения.

"То есть он ориентирован на все слои населения. При реализации проекта мы должны создать условиях для всех, в том числе и для людей с ОВЗ, пожилого населения, которое не так хорошо дружит с технологиями. Программы должны быть простыми. Это даст возможность к созданию цифрового и прозрачного государства. И это позволит предоставлять услуги населению в режиме реального времени", - сказал он.

Также С.Исаков отметил, что цифровое правительство - это не цель, а инструмент для укрепления прозрачности и подотчетности государства.

"Задачей проекта "Таза коом" является проведение интернета в каждое село. В рамках проекта Всемирного банка Digital CASA планируется реализация нескольких проектов и ускоренного присоединения сетей. Необходимо закладывать линии передач при строительстве авто и железных дорог, газопроводной трубы. Нам и правительству нужно заложить необходимые корректировки в строительства вышеуказанных инфраструктурных проектов. Это позволит сократить расходы и время при строительстве ВОЛС", - добавил глава аппарата Президента.