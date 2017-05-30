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Таможенники задержали узбекистанца с незадекларированным товаром

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tamozhenn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428860-ru.html

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ГТС задержан грузовик с наркотиками, спрятанными в упаковке из-под лекарств

30 мая 2017, 10:56       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой таможни "Баткен" выявили недостоверное декларирование товаров, сообщили в пресс-службе ГТС.
По их информации, на место предварительных таможенных процедур и таможенного оформления "Кызыл-Кия а/д" из Республики Узбекистан прибыла автомашина марки "Вольво FH42Т" с прицепом и с государственными номерными знаками Республики Узбекистан под управлением гражданина Республики Узбекистан К.С.
В результате досмотра установлено, что согласно ГТД Республики Узбекистан, инвойса и упаковочного листа, в грузовом отсеке вышеуказанной автомашины должны были находиться товары в количестве 37 наименований общим количеством мест 192, общим весом брутто 10 005,18 кг.
Однако, как отмечается, в результате досмотра установлено, что кроме товаров, заявленных и указанных в товаросопроводительных документах, в полуприцепе автомашины находились следующие товары, неуказанные в декларации:
1. Штаны х/б размером – 60, в количестве 2200 шт.
2. Пижамы детские в количестве – 1990 компл.
3. Тапочки мужские в количестве – 504 пары.
4. Туфли мужские в количестве – 50 пар.
5. Веревки, сплетенные в круглые формы, 9 мешков по 2400 м. общей длиной – 21 600м.
6. Веревки ленточной формы 11 мешков по 2 400 м. общей длиной – 26 400 м.
7. Самовары из нержавеющего металла – 24 шт.
8. Тяпки (кетмень) с деревянной рукояткой в количестве 50 шт.
9. Веревки из х/б пряжи в 1 мешке общей длиной – 6800 м.
Исходя из вышеуказанных обстоятельств, установлено, что количество товаров (пижамы мужские, туфли мужские, веревки из хлопчатобумажной пряжи) было заявлено недостоверно. При этом товары: штаны, тапочки мужские, веревки круглой формы и веревки ленточные, самовары, тяпки не были задекларированы.
По данному факту возбуждено уголовное дело, возмещен ущерб на сумму 482093сом.

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