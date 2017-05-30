Профильный комитет в III чтении одобрил инициативу о переносе даты президентских выборов на 15 октября

30 мая 2017, 10:24 Комментарии

Комитет ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК в третьем чтении одобрил поправки в закон о выборах президента и депутатов Ж КР. Решение принято на заседании 30 мая.

По проекту закона, дата президентских выборов 2017 года переносится на 15 октября.

Также есть нормы, согласно которым увеличивается республиканский избирательный порог с 7% до 9%, а место выбывшего депутата ЖК занимает новый депутат того же пола. Эти поправки идут с оговоркой, что они вступят в силу с 1 января 2020 года.