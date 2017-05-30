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Профильный комитет в III чтении одобрил инициативу о переносе даты президентских выборов на 15 октября

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428859-ru.html

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Выборы в местные кенеши как разминка перед президентскими

30 мая 2017, 10:24       Комментарии

Комитет ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК в третьем чтении одобрил поправки в закон о выборах президента и депутатов Ж КР. Решение принято на заседании 30 мая.
По проекту закона, дата президентских выборов 2017 года переносится на 15 октября.
Также есть нормы, согласно которым увеличивается республиканский избирательный порог с 7% до 9%, а место выбывшего депутата ЖК занимает новый депутат того же пола. Эти поправки идут с оговоркой, что они вступят в силу с 1 января 2020 года.

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