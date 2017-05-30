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Проект "Таза коом" создает необходимое условие для стабильного и высокоразвитого будущего - С.ИсаковПроект "Таза коом" создает необходимое условие для стабильного и высокоразвитого будущего - С.ИсаковБудьте осторожны! Деревья могут падать и сегодня — мэрия БишкекаБудьте осторожны! Деревья могут падать и сегодня — мэрия Бишкека

В каждом министерстве появится главный информационный директор, - С.Исаков

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428858-ru.html

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30 мая 2017, 10:39       Комментарии

В каждом министерстве появится главный информационный директор. Об этом 30 мая сообщил глава Аппарата президента Сапар Исаков на международной конференции "Таза коом".
По его словам, основным фактором успеха проекта "Таза коом" является политическая воля и поддержка со стороны президента Алмазбека Атамбаева, у которого сейчас поддержка составляет 80% (по данным Галлопа).
Среди других критериев успеха проекта он назвал необходимость создания трастового фонда.
Также, по его словам, свобода слова и доступ к информации является основной средой для реализации проекта и она, среда, уже есть.
С.Исаков также привел слова из эпоса "Манаса". "Через кропотливый труд и знания к процветанию", - привел он слова "Манаса".

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