В каждом министерстве появится главный информационный директор, - С.Исаков

30 мая 2017, 10:39 Комментарии

В каждом министерстве появится главный информационный директор. Об этом 30 мая сообщил глава Аппарата президента Сапар Исаков на международной конференции "Таза коом".

По его словам, основным фактором успеха проекта "Таза коом" является политическая воля и поддержка со стороны президента Алмазбека Атамбаева, у которого сейчас поддержка составляет 80% (по данным Галлопа).

Среди других критериев успеха проекта он назвал необходимость создания трастового фонда.

Также, по его словам, свобода слова и доступ к информации является основной средой для реализации проекта и она, среда, уже есть.

С.Исаков также привел слова из эпоса "Манаса". "Через кропотливый труд и знания к процветанию", - привел он слова "Манаса".