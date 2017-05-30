В Бишкеке проходит первый форум организаций гражданского общества по противодействию торговле людьми

30 мая 2017, 10:22 Комментарии

В Бишкеке 30 мая проходит первый форум организаций гражданского общества по противодействию торговле людьми. Форум является дискуссионной площадкой для представителей 41 организации гражданского общества из семи областей Кыргызстана, работающих в сфере предупреждения торговли людьми.

Форум является первым мероприятием, реализуемым в рамках глобальной программы по предупреждению и противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов, которая будет запущена в Бишкеке завтра, 31 мая.

По словам руководителя общественного объединения "Эл Агартуу" Нуржан Тулегабыловой, на сегодняшний день назрела необходимость в объединении усилий гражданского общества, поскольку его участие является важным компонентом комплексного подхода к борьбе с торговлей людьми.

Зампредседателя Госслужбы миграции Кыргызстана Алмазбек Асанбаев отметил, что гражданское общество является важным стратегическим партнером в формировании государственной политики, направленной на предупреждение торговли людьми. "Мы надеемся, что данный форум даст возможность гражданскому обществу и государственным органам объединить усилия для успешной реализации программы правительства по борьбе с торговлей людьми на 2017-2020 годы", - сказал он.

Участники форума подчеркнули, что многочисленные инициативы и мероприятия по предупреждению торговли людьми, в частности мероприятия по повышению информированности населения, проводимые гражданским обществом, оказывают решающее воздействие, как на активизацию деятельности правительства в данной области, так и на повышение осведомленности широких слоев населения, включая группы риска. Представители гражданского общества часто являются первыми, к кому обращаются люди, пострадавшие от торговли людьми. Таким образом, основной целью данного форума является создание единой площадки для координации действий гражданского общества в сфере предупреждения торговли людьми, включая реализацию соответствующих пунктов программы правительства по борьбе с торговлей людьми на 2017-2020 годы.

Глобальная программа по предупреждению и противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов - это совместная инициатива Европейского Союза и Управления ООН по наркотикам и преступности, рассчитанная на четыре года, и имеющая бюджет в 11 млн евро. Программа реализуется в партнерстве с Международной организацией по миграции (МОМ) и Детским фондом ЮНИСЕФ и охватывает 30 стран Африки, Азии, Восточной Европы и Латинской Америки.