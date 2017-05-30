30 мая 2017, 10:31 Комментарии

610 домов, разрушенных при землетрясении на юге Кыргызстана, подлежат сносу. Об этом стало известно 30 мая на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности, где рассматриваются меры по ликвидации последствий землетрясения.

Министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов напомнил о землетрясениях, произошедших в мае на юге республике, в частности в Чон-Алайском районе.

По его словам, на место доставлены палатки, гуманитарный груз, строительные материалы, сегодня к вечеру будет доставлена арматура.

Вице-премьер-министр Жениш Разаков добавил, что фундамент для нескольких домов уже готов, вопрос финансирования решен.

По данным заместителя министра здравоохранения Амангельди Мурзалиева, гражданам оказывается медицинская помощь, работают мобильные клиники. Диагноз большей части обратившихся пострадавших - острая реакция на стресс.

В свою очередь министр труда и социального развития Таалайкул Исакунова сообщила, что безработные граждане привлечены для восстановления инфраструктуры, за что получают зарплату в 2,5 тыс. сомов.

Депутат Абдывахап Нурбаев (СДПК) спросил, какая часть домов признана аварийными. Ж.Разаков ответил, что 601 дом получил разрушения четвертой категории, еще 9 - пятой. "То есть 610 домов надо заново строить. Стройматериалы доставляются по заводской цене", - добавил вице-премьер.