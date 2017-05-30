Доллар США: 68.0192 (+0.0688) 
Евро: 76.0727 (-0.1948) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

610 домов, разрушенных при землетрясении на юге Кыргызстана, подлежат сносу610 домов, разрушенных при землетрясении на юге Кыргызстана, подлежат сносуПрофильный комитет в III чтении одобрил инициативу о переносе даты президентских выборов на 15 октябряПрофильный комитет в III чтении одобрил инициативу о переносе даты президентских выборов на 15 октября

Крыша трансформатора рухнула на авто в центре Бишкека — кадры МЧС

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428855-ru.html

Похожие новости

Спецназ и выстрелы, или Как отметили день Вооруженных сил в Бишкеке

Будьте осторожны! Деревья могут падать и сегодня — мэрия Бишкека

В Бишкеке проходит первый форум организаций гражданского общества по противодействию торговле людьми

Сегодня в Кыргызстане произошло землетрясение силой в эпицентре 3 балла

Мэрия Бишкека просит горожан быть осторожными во время сильного ветра и проливных дождей

30 мая 2017, 10:29       Комментарии

БИШКЕК, 30 мая - Sputnik. В центре Бишкека из-за сильного ветра крыша трансформатора рухнула на автомобиль, сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.
© Фото / пресс-служба МЧС КРКрышу трансформатора, находящегося на территории отеля Hyatt, снесло порывом ветра, и кровля рухнула на припаркованный рядом минивен Toyota Инцидент произошел 29 мая примерно в 19.15 - в это время в столице поднялся сильный ветер.
Крышу трансформатора, находящегося на территории отеля Hyatt, снесло порывом ветра, и кровля рухнула на припаркованный рядом минивен Toyota.
По данным районной метеорологической станции, скорость ветра достигала 21 метра в секунду.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум