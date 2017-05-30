Крыша трансформатора рухнула на авто в центре Бишкека — кадры МЧС

30 мая 2017, 10:29 Комментарии

БИШКЕК, 30 мая - Sputnik. В центре Бишкека из-за сильного ветра крыша трансформатора рухнула на автомобиль, сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

© Фото / пресс-служба МЧС КРКрышу трансформатора, находящегося на территории отеля Hyatt, снесло порывом ветра, и кровля рухнула на припаркованный рядом минивен Toyota Инцидент произошел 29 мая примерно в 19.15 - в это время в столице поднялся сильный ветер.

Крышу трансформатора, находящегося на территории отеля Hyatt, снесло порывом ветра, и кровля рухнула на припаркованный рядом минивен Toyota.

По данным районной метеорологической станции, скорость ветра достигала 21 метра в секунду.