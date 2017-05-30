Будьте осторожны! Деревья могут падать и сегодня — мэрия Бишкека

30 мая 2017, 10:37 Комментарии

БИШКЕК, 30 мая - Sputnik. Мэрия Бишкека рекомендует быть осторожными во время проливных дождей, вновь могут упасть деревья, сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

В Бишкеке в понедельник был зафиксирован сильный ветер со скоростью до 21 метра в секунду. Как сообщают очевидцы, он повалил деревья, одно из которых упало на внедорожник.

Мэрия советует автолюбителям не парковать свои автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа. Также муниципалитет просит быть осторожнее за рулем, так как есть вероятность роста аварий в такую погоду.

По различным вопросам можно звонить в Call-центр мэрии по номерам телефонов 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии по номеру 0 (554) 18-21-85.

Столичный муниципалитет просит горожан сообщать об аварийных деревьях через приложение WhatsApp с указанием точного адреса на следующие номера телефонов:

<ul> <li>Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0 (557) 99-79-27;</li> <li>Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0 (554) 95-55-09;</li> <li>Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0 (558) 33-66-40;</li> <li>Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - 0 (555) 44-71-54.</li> </ul>