Последствия штормового ветра: повреждено несколько машин

30 мая 2017, 10:14 Комментарии

Штормовой ветер накануне повредил несколько машин в Бишкеке и Кара-Балте, сообщает пресс-служба МЧС.

По данным чрезвычайного ведомства, накануне сильный ветер сорвал крышу трансформаторной будки.

"В результате кровельный настил упал на автомобиль "Тойота", припаркованный возле гостиницы "Хайатт". Пострадавших нет. По данным метеорологической станции, скорость ветра накануне достигла 21 метров в секунду. Кроме того в городе Кара-Балта порывы ветра сорвали шифр с крыши многоэтажного дома. Кровля придавила автомобиль "Митцубиси Паджеро". Пострадавших нет", – говорится в сообщении.