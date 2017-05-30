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Бурный поток реки Талас унес 10-летнего ребенка

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/burnyj...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428852-ru.html

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30 мая 2017, 10:21       Комментарии

Бурный поток реки Талас унес 10-летнего ребенка, сообщает пресс-служба МЧС.
По данным ведомства, спасатели продолжают поиски Б.Ж., 2007 года рождения.
"С началом купального сезона, в водоемах страны увеличилось количество утонувших граждан. Накануне в пруду близ села Военно-Антоновка утонул Ж.Т., 1986 года рождения. Спасатели в тот же день обнаружили тело и передали его родственникам. Кроме того, в водоеме возле села Шекер Таласской области утонул Б. уулу Э., 1999 года рождения. Тело передано родным", – говорится в сообщении.

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