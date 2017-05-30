Найдены тела двух утонувших мужчин, поиски 10-летней девочки продолжаются

30 мая 2017, 10:02 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. Спасатели нашли тела двух утонувших мужчин, поиски тела 10-летней девочки продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

29 мая днем в водоеме села Шекер Кара-Бууринского района Таласской области утонул Б. уулу Э. 1999 года рождения. Через несколько часов спасатели нашли тело и передали родственникам.

Второй несчастный случай произошел днем 29 мая в селе Военно-Антоновка Сокулукского района. Сообщается, что в одном из водоемов утонул Ж. Т., 1986 года рождения. Его тело спасатели обнаружили вечером.

Спасатели продолжают поиски 10-летней Б. Ж. Н. По предварительным данным, в селе Мин-Булак Бакай-Атинского района Таласской области 29 мая примерно в 22.00 девочка упала в реку Талас, и ее унесло течением. На поисковые работы привлечены 12 спасателей.