Доллар США: 68.0192 (+0.0688) 
Евро: 76.0727 (-0.1948) 
Золото: 40.67 $/гр (+0.25) 
Серебро: 0.56 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Источник: ураган в Москве унес жизни пяти женщин и шести мужчинИсточник: ураган в Москве унес жизни пяти женщин и шести мужчинМэрия Бишкека просит горожан быть осторожными во время сильного ветра и проливных дождейМэрия Бишкека просит горожан быть осторожными во время сильного ветра и проливных дождей

Найдены тела двух утонувших мужчин, поиски 10-летней девочки продолжаются

Источник:
http://kabar.kg/news/naideny-t...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428851-ru.html

Похожие новости

Бурный поток реки Талас унес 10-летнего ребенка

В Кыргызстане 29 мая утонули два человека, поиски третьего продолжаются

В Боомском ущелье продолжаются работы по принудительному спуску камней - КТЖ

Кыргызский фильм "В поисках мамы" покажут в Германии и Франции

Разъезжавший по тротуарам водитель "Хонды" найден. Авто на штрафстоянке

30 мая 2017, 10:02       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. Спасатели нашли тела двух утонувших мужчин, поиски тела 10-летней девочки продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
29 мая днем в водоеме села Шекер Кара-Бууринского района Таласской области утонул Б. уулу Э. 1999 года рождения. Через несколько часов спасатели нашли тело и передали родственникам.
Второй несчастный случай произошел днем 29 мая в селе Военно-Антоновка Сокулукского района. Сообщается, что в одном из водоемов утонул Ж. Т., 1986 года рождения. Его тело спасатели обнаружили вечером.
Спасатели продолжают поиски 10-летней Б. Ж. Н. По предварительным данным, в селе Мин-Булак Бакай-Атинского района Таласской области 29 мая примерно в 22.00 девочка упала в реку Талас, и ее унесло течением. На поисковые работы привлечены 12 спасателей.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум