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Источник: ураган в Москве унес жизни пяти женщин и шести мужчин

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/istochnik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428850-ru.html

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30 мая 2017, 10:04       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. Пронесшийся накануне над Москвой ураган стал причиной гибели одиннадцати человек в возрасте от 20 до 65 лет, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
"Во время стихийного бедствия погибли три молодых девушки в возрасте до 30 лет, молодая женщина, а также женщина 62 лет. Кроме того, в числе погибших значатся шестеро мужчин в возрасте от 20 до 65 лет", - сказал собеседник агентства.
По данным источника ТАСС в экстренных службах столицы, число пострадавших от падений деревьев и металлических конструкций в результате урагана в Москве составило 137 человек.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных подразделений всесторонне изучить и установить все обстоятельства произошедшего, а сотрудникам центрального аппарата СК проконтролировать ход и результаты этих проверок.
Источник ТАСС

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