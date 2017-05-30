Всемирный банк готов поддержать цифровую трансформацию Кыргызстана и ЦА - Л.Бурунчук

30 мая 2017, 10:18 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Всемирный банк готов поддержать цифровую трансформацию Кыргызстана и Центральной Азии предлагаемого проекта Digital CASA - цифровая Центральная и Южная Азия. Об этом в ходе Международной конференции по обсуждению проекта "Таза коом" сообщила региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Лили Бурунчук.

По ее словам, Центральная Азия ранее была центром не только торговли, но и культуры, где развивались новые технологии.

"Чтобы Центральная Азия была связана со всем миром и за короткий период целенаправленно вновь подключилась к мировой экономике, Всемирный банк готов поддержать программу Digital CASA. Этот проект может стать одним из двигателей разработки и реализации программы "Таза коом". И мы решительно поддерживаем эту программу и видение правительства цифрового будущего. Кыргызстан и Афганистан первыми присоединятся к программе Digital CASA. И конечная цель этой программы является предоставление надежных и доступных услуг ИКТ", - сказала она.

Л.Бурунчук отметила, что цифровая трансформация даст возможность доступа регионов к мобильному и широкополосному интернету.

"Также подключение малых и средних предприятий и их работников с региональной и глобальной экономикой. Стимулирование инноваций как в государственном, так и частном секторах", - добавила представитель Всемирного банка.