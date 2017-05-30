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Всемирный банк готов поддержать цифровую трансформацию Кыргызстана и ЦА - Л.Бурунчук

Источник:
http://kabar.kg/news/vsemirnyi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428849-ru.html

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30 мая 2017, 10:18       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Всемирный банк готов поддержать цифровую трансформацию Кыргызстана и Центральной Азии предлагаемого проекта Digital CASA - цифровая Центральная и Южная Азия. Об этом в ходе Международной конференции по обсуждению проекта "Таза коом" сообщила региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Лили Бурунчук.
По ее словам, Центральная Азия ранее была центром не только торговли, но и культуры, где развивались новые технологии.
"Чтобы Центральная Азия была связана со всем миром и за короткий период целенаправленно вновь подключилась к мировой экономике, Всемирный банк готов поддержать программу Digital CASA. Этот проект может стать одним из двигателей разработки и реализации программы "Таза коом". И мы решительно поддерживаем эту программу и видение правительства цифрового будущего. Кыргызстан и Афганистан первыми присоединятся к программе Digital CASA. И конечная цель этой программы является предоставление надежных и доступных услуг ИКТ", - сказала она.
Л.Бурунчук отметила, что цифровая трансформация даст возможность доступа регионов к мобильному и широкополосному интернету.
"Также подключение малых и средних предприятий и их работников с региональной и глобальной экономикой. Стимулирование инноваций как в государственном, так и частном секторах", - добавила представитель Всемирного банка.

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