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Нацбанк сохранил размер учетной ставки на уровне 5%

Источник:
http://kabar.kg/news/natcbank-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428848-ru.html

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30 мая 2017, 10:20       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. Правление Национального банка накануне, 29 мая приняло решение сохранить размер учетной ставки на уровне 5%. Решение вступает в силу с 30 мая 2017 года. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.
Как он рассказал, инфляция продолжает находиться в пределах ожидаемых Национальным банком прогнозных значений и не превышает целевого ориентира денежно-кредитной политики в 5-7% в среднесрочном периоде.
По его словам, в мае текущего года индекс потребительских цен повысился на 3,7% в годовом выражении. Тенденция восстановления внутреннего потребления на фоне растущих денежных переводов, а также рост внешнего спроса продолжают оказывать воздействие на текущую инфляционную динамику. Основной вклад в формирование инфляции внесла положительная динамика цен на продовольственные товары и услуги.
"Экономика страны демонстрирует положительные темпы роста. Рост экономики по итогам января-апреля 2017 года сложился на уровне 7,7%, без учета данных производства продукции предприятий "Кумтор" прирост реального ВВП составил 4%. Положительная динамика поддерживается улучшением показателей как внутреннего, так и внешнего спроса. Со стороны предложения также отмечаются позитивные тенденции, одним из факторов которых выступают увеличение кредитования в национальной валюте основных секторов экономики и снижение процентных ставок по ним", - сказал Т.Абдыгулов.

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