Активисты приглашают на глубоководную очистку Иссык-Куля

30 мая 2017, 10:23 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Организаторы движения "Таза Иссык-Куль" объявляют новую акцию по очистке дна озера Иссык-Куль и приглашают к сотрудничеству профессиональных дайверов.

Как рассказала агентству "Кабар" общественный деятель, почётный консул Королевства Норвегия, член женского объединения "Курак", экс-президент Rotary Club of Bishkek Айжан Чыныбаева, данная акция планируется совместно с общественным фондом "Чистый Иссык-Куль" в конце июня, точная дата еще согласовывается.

"В этой акции могут принять участие все желающие, но мы больше приглашаем профессионалов дайверов, также любителей, желательно со своим оборудованием, для того чтобы очистить нашу жемчужину более локально", - сказала она.

Также со-основатель общественного фонда "Эко Деми", директор ОФ "Жашыл Билик" Дмитрий Андреев сообщил, что после результатов замеров вод, специальная команда установит, где больше всего необходима уборка, затем будет распределение на команды и территории уборки.

Также организаторы призывают пансионаты и дома отдыха присоединиться к чистке дна озера.