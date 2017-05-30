В Нарынской области произошло землетрясение

30 мая 2017, 9:50 Комментарии

В Кыргызстане 30 мая в 08:01 произошло землетрясение с силой в эпицентре 3 баллов. Как сообщили в МЧС, очаг землетрясения был расположен на территории Нарынской области, в хребте Ак-Шыйрак, 15 км к северу от села Конорчок, 17 км к юго-западу от села Угют, 20 км к юго-западу от села Кок-Джар, 30 км к северо-западу от райцентра Баетова, 50 км к востоку от райцентра Казарман.

В населенных пунктах интенсивность землетрясения в селах Угют и Конорчок составила 2 балла. Жертв и разрушении нет.