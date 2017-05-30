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В Кыргызстане произошло землетрясениеВ Кыргызстане произошло землетрясениеГлавными элементами развития "Таза коом" являются новая модель управления, технологии и рост человеческого потенциала – ЖээнбековГлавными элементами развития "Таза коом" являются новая модель управления, технологии и рост человеческого потенциала – Жээнбеков

В Нарынской области произошло землетрясение

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428846-ru.html

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В Кыргызстане произошло землетрясение

30 мая 2017, 9:50       Комментарии

В Кыргызстане 30 мая в 08:01 произошло землетрясение с силой в эпицентре 3 баллов. Как сообщили в МЧС, очаг землетрясения был расположен на территории Нарынской области, в хребте Ак-Шыйрак, 15 км к северу от села Конорчок, 17 км к юго-западу от села Угют, 20 км к юго-западу от села Кок-Джар, 30 км к северо-западу от райцентра Баетова, 50 км к востоку от райцентра Казарман.
В населенных пунктах интенсивность землетрясения в селах Угют и Конорчок составила 2 балла. Жертв и разрушении нет.

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