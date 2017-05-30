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Мэрия Бишкека просит горожан быть осторожными во время сильного ветра и проливных дождей

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428845-ru.html

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30 мая 2017, 10:01       Комментарии

Мэрия города Бишкек в связи с неблагоприятными погодными условиями просит горожан быть особо осторожными, находясь вблизи деревьев, а также легких конструкций.
Как сообщила пресс-служба муниципалитета, в результате повышенной влажности почвы, а также в связи с интенсивным сокодвижением и бурным развитием крон возможно падение деревьев.
Мэрия советует автолюбителям не парковать свои автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа.
"Кроме того, из-за сложных погодных условий в городе есть вероятность роста числа дорожно-транспортных происшествий", - говорится в сообщении.
Столичный муниципалитет просит горожан сообщать об аварийных деревьях через приложение WhatsApp с указанием точного адреса на следующие номера телефонов:
Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557 99 79 27;
Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 95 55 09;
Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558 33 66 40;
Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - 0555 44 71 54.

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