Мэрия Бишкека просит горожан быть осторожными во время сильного ветра и проливных дождей

30 мая 2017, 10:01 Комментарии

Мэрия города Бишкек в связи с неблагоприятными погодными условиями просит горожан быть особо осторожными, находясь вблизи деревьев, а также легких конструкций.

Как сообщила пресс-служба муниципалитета, в результате повышенной влажности почвы, а также в связи с интенсивным сокодвижением и бурным развитием крон возможно падение деревьев.

Мэрия советует автолюбителям не парковать свои автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа.

"Кроме того, из-за сложных погодных условий в городе есть вероятность роста числа дорожно-транспортных происшествий", - говорится в сообщении.

Столичный муниципалитет просит горожан сообщать об аварийных деревьях через приложение WhatsApp с указанием точного адреса на следующие номера телефонов:

Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557 99 79 27;

Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 95 55 09;

Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558 33 66 40;

Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - 0555 44 71 54.