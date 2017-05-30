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В Кыргызстане 29 мая утонули два человека, поиски третьего продолжаются

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428844-ru.html

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Найдены тела двух утонувших мужчин, поиски 10-летней девочки продолжаются

В Кыргызстане произошло землетрясение

30 мая 2017, 9:58       Комментарии

БИШКЕК, 30 мая - Sputnik. В Кыргызстане в понедельник утонули два человека, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.
Так, в селе Шекер Кара-Бууринского района Таласской области в пруду утонул 18-летний парень. Позже спасатели нашли тело и передали родным.
В селе Военно-Антоновка Сокулукского района Чуйской области в пруду утонул 31-летний мужчина, тело передано родным.
В селе Мин-Булак Бакай-Атинского района Таласской области в 22.00 река Талас унесла 11-летнюю девочку. Ее поиски продолжаются.
Как вести себя в воде, чтобы не утонуть, смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>

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