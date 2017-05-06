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Хозяин раздавленной тополем машины будет добиваться компенсации от мэрии Бишкека

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/hozyai...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428843-ru.html

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Последствия штормового ветра: повреждено несколько машин

30 мая 2017, 9:40       Комментарии

Хозяин машины, на которую накануне, 29 мая, упало дерево, намерен обратиться за компенсацией в мэрию Бишкека. Об этом пострадавший по имени Эльдияр сообщил K-News.
По его словам, он оставил машину на пять минут.
«Моя семья гуляла неподалеку. Я оставил машину возле Вечного огня и пошел за детьми. Тут внезапно начался ветер, и большое дерево упало на крышу моей машины. Теперь она восстановлению не подлежит», — рассказал Эльдияр.
Хозяин машины также сообщил, что намерен обратиться в столичный муниципалитет за компенсацией.

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