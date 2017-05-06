Хозяин раздавленной тополем машины будет добиваться компенсации от мэрии Бишкека

30 мая 2017, 9:40 Комментарии

Хозяин машины, на которую накануне, 29 мая, упало дерево, намерен обратиться за компенсацией в мэрию Бишкека. Об этом пострадавший по имени Эльдияр сообщил K-News.

По его словам, он оставил машину на пять минут.

«Моя семья гуляла неподалеку. Я оставил машину возле Вечного огня и пошел за детьми. Тут внезапно начался ветер, и большое дерево упало на крышу моей машины. Теперь она восстановлению не подлежит», — рассказал Эльдияр.

Хозяин машины также сообщил, что намерен обратиться в столичный муниципалитет за компенсацией.