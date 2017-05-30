Из-за сильного ветра пригород Бишкека и часть Таласской области остались без света

30 мая 2017, 9:53 Комментарии

В результате сильного ветра и ливня в пригороде Бишкека, часть села Чон-Арык осталась без электричества, сообщает пресс-служба ОАО "Северэлектро".

По данным ведомства, в настоящее время в селе без напряжения находится порядка 15 трансформаторных подстанций.

"С утра семь оперативно-выездных бригад электромонтеров заняты осмотром и ремонтом ЛЭП 10 кВ, отходящей от высоковольтной подстанции "Водоканал", и другого электрооборудования. В Восточном районе электросетей столицы без напряжения стоят 2 трансформаторные подстанции в жилмассивах "Кара-Жигач" (улицы Кереге-Таш, Тенир-Тоо) и "Кок-Жар" (улицы Тон, Кок-Жайык)", – говорится в сообщении.

Также накануне причиной аварийных отключений электроэнергии в Таласском, Кара-Бууринском и Манасском районах стал штормовой ветер со скоростью 25 м/сек

"Разбушевавшаяся стихия привела к отключению электроэнергии в селах Таш-Арык Таласского района, Кызыл-Адыр Кара-Бууринского района, Бала-Сары, Уч-Коргон, Покровка, Чон-Капка Манасского района. На отдельных участках воздушных линий электропередачи в результате ветра произошел схлест и обрыв проводов ЛЭП 0,4 кВ, повредились изоляторы, линейные разъединители и другое энергооборудование. В селе Чон-Капка ветер повалил железобетонную опору воздушной линии электропередачи 0,4 кВ. Воздушные линии электропередачи ОАО "Северэлектро" выдерживают порывы ветра лишь до 10-15 м/сек", – отметили в пресс-службе.

В тот же день 12 бригад электромонтеров Таласского филиала ОАО "Северэлектро" завершили аварийно-восстановительные работы по всем 10 отключенным фидерам ЛЭП 10 кВ. С утра 30 мая электромонтеры заняты восстановлением электроснабжения отключенных участков по линиям 0,4 кВ.