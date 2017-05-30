В ЦСМ города Токмок открыли новый рентген-кабинет

30 мая 2017, 9:30 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. 26 мая в центре семейной медицины города Токмок прошла церемония открытия нового рентген-кабинета. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава КР.

По ее информации, ЦСМ Токмока получил современный дорогостоящий рентген-аппарат "MOVIPLAN" итальянского производства по линии министерства здравоохранения КР.

Рентгено-диагностический 3-х местный аппарат состоит из стойки и рентгеноскопического и графического стола, которая включает в себя компьютер с соответствующей программой, обеспеченный сканером и принтером. Проявочная машина позволяет в автоматическом режиме в течение 1,5 мин. проявить и получить готовый рентгеновский снимок в сухом виде.

Рентген-аппарат будет обслуживать население г.Токмок с численностью 65 тысяч человек.

"Министерство здравоохранения Кыргызской Республики в целях укрепления стратегии развития первичной медико-санитарной помощи проводит ряд мероприятий по обеспечению медицинских учреждений КР современным оборудованием и обеспечение рентген-аппаратом ЦСМ г. Токмок является одним из этих направлений", - отметила Чынара Рыспекова, ведущий специалист Управления организации медицинской помощи и лекарственной политики МЗ КР.

Современным рентген-аппаратом для своевременной диагностики различных заболеваний оснащены также Чуйский ЦСМ и Ысык-Атинский ЦСМ.