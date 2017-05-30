На автодороге Баткен-Ош перевернулся минивэн, погибли три человека

30 мая 2017, 9:34 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. В Баткенской области накануне на 45 км автодороги Баткен-Ош произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, у машины "Хонда-Степвагон", перевозившей пассажиров, во время движения на большой скорости лопнуло колесо и машина вылетела в кювет и несколько раз перевернулась.

Как сообщили в пресс-службе ГУПМ МВД, в минивене с государственным номером B 4124 AS находилось 9 человек, данные уточняются. В результате аварии погибли 3 человека: мужчина 1981 г.р., женщина 1962 г.р. и мальчик 2004 года рождения. Пострадали 6 человек. В настоящее время все они доставлены в территориальную больницу. Водитель не госпитализирован.

Как сообщается, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, предварительные результаты указывают на то, что водитель автомашины "Хонда" значительно превысил скорость. Назначены все необходимые экспертизы. Начато расследование.