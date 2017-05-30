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На автодороге Баткен-Ош перевернулся минивэн, погибли три человека

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/na-avtodo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428839-ru.html

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30 мая 2017, 9:34       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. В Баткенской области накануне на 45 км автодороги Баткен-Ош произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, у машины "Хонда-Степвагон", перевозившей пассажиров, во время движения на большой скорости лопнуло колесо и машина вылетела в кювет и несколько раз перевернулась.
Как сообщили в пресс-службе ГУПМ МВД, в минивене с государственным номером B 4124 AS находилось 9 человек, данные уточняются. В результате аварии погибли 3 человека: мужчина 1981 г.р., женщина 1962 г.р. и мальчик 2004 года рождения. Пострадали 6 человек. В настоящее время все они доставлены в территориальную больницу. Водитель не госпитализирован.
Как сообщается, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, предварительные результаты указывают на то, что водитель автомашины "Хонда" значительно превысил скорость. Назначены все необходимые экспертизы. Начато расследование.

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