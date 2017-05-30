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Главными элементами развития "Таза коом" являются новая модель управления, технологии и рост человеческого потенциала – Жээнбеков

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glavnymi-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428838-ru.html

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30 мая 2017, 9:47       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Главными элементами успеха развития проекта "Таза коом" являются три фактора - это новая модель управления, новые технологии и развитие человеческого потенциала. Об этом в ходе Международной конференции по обсуждению программы "Таза коом" сообщил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.
По его словам, проект "Таза коом" охватывает все эти три плоскости и открывает новые возможности.
"Для успешного воплощения проекта необходимы несколько ключевых блоков, и они отражены в логике проведения сегодняшнего Форума", - сказал он.
Первое, как отметил премьер, это создание высокотехнологической инфраструктуры, что подразумевает интеграцию страны в транснациональные магистральные оптоволоконные сети. "Мы должны добиться, чтобы Кыргызстан стал информационным хабом Центральной Азии, соединяющим ветви из Европы, Азии и Ближнего Востока", - отметил Жээнбеков.
Второе – проект призван интегрировать все территории Кыргызстана и предоставить равные возможности для людей. Для этого в стране будет создана разветвленная национальная информационная сеть. Регионы страны станут частью единой национальной сети и будут иметь доступ к глобальным информационным ресурсам. Базовые города должны стать центрами качественного предоставления государственных услуг.
Продолжая, глава правительства отметил, что, в-третьих, он видит "Таза Коом" как основной элемент связи между государством и населением страны. "Через реализацию этого проекта мы сможем обеспечить предоставление основных государственных услуг для наших граждан во всех уголках страны. Проникновение высоких технологий будет способствовать решению проблемы коррупции, с которой сейчас идет решительная борьба", - рассказал глава правительства.
"Четвертое – высокотехнологичный сектор имеет огромный производственный потенциал. В будущем он может стать лидирующим сектором экономики. В этой связи хотел бы отметить, что одним из принципиальных моментов прогресса в этой сфере стало создание максимально благоприятной регулятивной среды. Хочу заверить, что льготные режимы для данного сектора будут сохраняться и далее. Пятое – реализация столь амбициозной инициативы предполагает наличие подготовленного и мобильного человеческого потенциала. Нам потребуется доступ к образовательным ресурсам и консолидация усилий на повышение интеллектуального потенциала страны. Мы планируем поднять качество образования в стране на совершенно новый уровень", - добавил С.Жээнбеков.
Шестое, считает глава правительства, информационная безопасность. При столь высокой интеграции и открытости данных совместными усилиями должен быть обеспечен режим, гарантирующий безопасность не только информации, но и безопасность жизнедеятельности общества и личности.
Премьер-министр подчеркнул, что для реализации цифровой программы необходима поддержка партнеров по развитию.

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