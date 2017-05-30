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Прогноз погода на 30 мая: На большей части КР ожидаются дожди

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prognoz-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428837-ru.html

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30 мая 2017, 9:50       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. На большей части Кыргызстана 30-31 мая неустойчивая погода, временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, сообщили в Кыргызгидромете.
30 мая осадки ожидаются на большей части республики, местами интенсивные. В отдельных районах усиление ветра.
Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.
В указанные дни в связи с ожидаемыми дождями на реках республики ожидаются подъемы уровней воды, возможен размыв берегов и подтопление пойменных участков.

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