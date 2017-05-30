Прогноз погода на 30 мая: На большей части КР ожидаются дожди

30 мая 2017, 9:50 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. На большей части Кыргызстана 30-31 мая неустойчивая погода, временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, сообщили в Кыргызгидромете.

30 мая осадки ожидаются на большей части республики, местами интенсивные. В отдельных районах усиление ветра.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

В указанные дни в связи с ожидаемыми дождями на реках республики ожидаются подъемы уровней воды, возможен размыв берегов и подтопление пойменных участков.