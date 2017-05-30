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Выиграть конкурс по Интернету — успех школьников из Кыргызстана

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428836-ru.html

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30 мая 2017, 8:42       Комментарии

БИШКЕК, 30 мая - Sputnik. Школьники из Бишкека стали призерами онлайн-конкурса по случаю празднования 72-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится на сайте общественного фонда "Единство".
© Фото / Общественный фонд "Единство"Школьники из Бишкека стали призерами онлайн-конкурса по случаю празднования 72-летия Победы в Великой Отечественной войне Призы конкурсантам вручили 23 мая. Школьники должны были отправить свои творческие работы в один из вузов Кемерово (Россия) с 15 марта по 9 мая. Кроме россиян, в конкурсе принимали участие ученики 4-11-х классов из Бишкека и Чуйской области. Кыргызстанцы завоевали девять призовых мест в четырех номинациях: "Эссе", "Тематический плакат", "Фотоколлаж" и "Рисунок".
"Для выполнения такой творческой работы школьники дополнительно изучали факты из истории Великой Отечественной войны. Беседовали с родителями, дедушками, бабушками, выясняли, какой вклад внесли в достижение Победы их старшие родственники", - говорится в сообщении.
Победители награждены дипломами и книгами, посвященными Великой Отечественной войне, героическому прошлому СССР и России. Педагоги, подготовившие ребят к участию в конкурсе, отмечены благодарственными письмами организаторов.

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