Выиграть конкурс по Интернету — успех школьников из Кыргызстана

30 мая 2017, 8:42 Комментарии

БИШКЕК, 30 мая - Sputnik. Школьники из Бишкека стали призерами онлайн-конкурса по случаю празднования 72-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится на сайте общественного фонда "Единство".

© Фото / Общественный фонд "Единство"Школьники из Бишкека стали призерами онлайн-конкурса по случаю празднования 72-летия Победы в Великой Отечественной войне Призы конкурсантам вручили 23 мая. Школьники должны были отправить свои творческие работы в один из вузов Кемерово (Россия) с 15 марта по 9 мая. Кроме россиян, в конкурсе принимали участие ученики 4-11-х классов из Бишкека и Чуйской области. Кыргызстанцы завоевали девять призовых мест в четырех номинациях: "Эссе", "Тематический плакат", "Фотоколлаж" и "Рисунок".

"Для выполнения такой творческой работы школьники дополнительно изучали факты из истории Великой Отечественной войны. Беседовали с родителями, дедушками, бабушками, выясняли, какой вклад внесли в достижение Победы их старшие родственники", - говорится в сообщении.

Победители награждены дипломами и книгами, посвященными Великой Отечественной войне, героическому прошлому СССР и России. Педагоги, подготовившие ребят к участию в конкурсе, отмечены благодарственными письмами организаторов.