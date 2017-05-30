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В Бишкеке орудует банда телефонных мошенников — милиция

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428835-ru.html

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Общественный совет МВД продолжает встречи с личным составом милиции

30 мая 2017, 8:58       Комментарии

БИШКЕК, 30 мая - Sputnik. Главное управление уголовного розыска МВД Кыргызстана призывает граждан не поддаваться на уловки телефонных мошенников.
Несмотря ни на что, эти преступления по-прежнему актуальны. На сегодня такой вид мошенничества наиболее распространен, и здесь немалую роль играет фактор неожиданности, правдивости истории, знания или случайного угадывания каких-либо жизненных обстоятельств, сообщает пресс-служба МВД.
Наиболее распространенные схемы телефонного мошенничества - требование выкупа, просьба о помощи, выигрыш в лотерею. Если вы сомневаетесь, что звонивший действительно ваш родственник, постарайтесь перезвонить на его реальный мобильный телефон.
"Уважаемые граждане! Если вам на телефон звонит неизвестный и, представившись сотрудником милиции, заявляет, что ваш родственник за совершение того или иного преступления попал в милицию и для того, чтобы уберечь его от карающей руки закона, нужно заплатить, знайте - это мошенники. Ни в коем случае не поддавайтесь на такую провокацию. В подобных случаях не теряйтесь, а сразу звоните по телефону 102 или в ближайшее отделение милиции", - просит пресс-служба МВД.
В министерстве сообщили, что чаще всего жертвами мошенников оказываются пожилые люди, как правило, проживающие отдельно от родственников или остающиеся одни в дневное время.

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