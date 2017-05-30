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Дожди — погода в Бишкеке на 30 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428834-ru.html

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30 мая 2017, 9:02       Комментарии

БИШКЕК, 30 мая - Sputnik. Во вторник, 30 мая, в Бишкеке временами дождь и гроза, сообщает Кыргызгидромет.
Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Днем столбик термометра покажет 21-23 градус. В ночь на среду температура воздуха будет колебаться в пределах 11-13 градусов выше нуля.
С 29 по 31 мая сохранится неустойчивая погода - временами дожди, грозы, осадки местами интенсивные, в высокогорных районах снег.
В отдельных районах усиление западного ветра до 17-22 метров в секунду.
Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.
На реках республики ожидается подъем уровня воды, возможны размыв берегов и подтопление пойменных участков территорий, прилегающих к руслам. В горных и предгорных районах селеопасно.

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