Дожди — погода в Бишкеке на 30 мая

30 мая 2017, 9:02 Комментарии

БИШКЕК, 30 мая - Sputnik. Во вторник, 30 мая, в Бишкеке временами дождь и гроза, сообщает Кыргызгидромет.

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Днем столбик термометра покажет 21-23 градус. В ночь на среду температура воздуха будет колебаться в пределах 11-13 градусов выше нуля.

С 29 по 31 мая сохранится неустойчивая погода - временами дожди, грозы, осадки местами интенсивные, в высокогорных районах снег.

В отдельных районах усиление западного ветра до 17-22 метров в секунду.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

На реках республики ожидается подъем уровня воды, возможны размыв берегов и подтопление пойменных участков территорий, прилегающих к руслам. В горных и предгорных районах селеопасно.