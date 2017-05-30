Каким будет июнь — прогноз погоды по Кыргызстану

30 мая 2017, 9:20 Комментарии

БИШКЕК, 30 мая - Sputnik. В среднем температура воздуха в июне будет доходить до +27 градусов, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в отделе метеорологических прогнозов Кыргызгидромета.

В Чуйской и Таласской областях днем до 29 тепла, а ночью до +10. Месячное количество осадков прогнозируется в пределах нормы.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях в дневное время термометры покажут до 28 тепла, а ночью до 22 градусов со знаком "плюс". Месячное количество осадков не превысит норму.

В Иссык-Кульской области днем в среднем ожидается до 25 тепла, а в ночное время до 9 выше нуля. Месячное количество осадков прогнозируется в пределах нормы.

В Нарынской области в дневное время до 22 со знаком "плюс", а ночью до 8 тепла. Месячное количество осадков не превысит норму.