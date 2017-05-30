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Изменено расписание поездов в летний турсезон

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/izmene...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428832-ru.html

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30 мая 2017, 9:22       Комментарии

В летний туристический сезон будет курсировать туристический поезд
Бишкек – Балыкчы – Балыкчы – Бишкек. С 16 июня по 30 июля в пятницу, субботу, воскресенье, а с 31 июля по 31 августа ежедневно, сообщили в пресс-служба Госпредприятия "Кыргыз темир жолу".
Поезд № 608 Бишкек I – Балыкчы – время отправлений со станции "Бишкек I" (Пишпек) в 06:25 минут, время прибытия в станцию Балыкчы 11:20.
Поезд № 609 Балыкчы – Бишкек I время отправлений со станции "Рыбачье" в 17:08, время прибытия в станцию "Бишкек I" (Пишпек) 21:58.
Стоимость проезда: взрослый билет – 69 сомов, детский – 34 сомов (от 5 до 10 лет).

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