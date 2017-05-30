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Новости Кыргызстана

Перевозивший 9 человек минивэн попал в смертельное ДТППеревозивший 9 человек минивэн попал в смертельное ДТП

В Кыргызстане предлагают повысить минимальную стоимость сигарет

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428831-ru.html

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30 мая 2017, 9:33       Комментарии

Комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша поручил правительству рассмотреть вопрос о повышении розничной цены на сигареты.
Такое решение было принято на заседании комитета. Инициаторами предложения выступили депутаты Дастан Бекешов, Альфия Самигуллина и Евгения Строкова.
По словам депутата Альфии Самигуллиной, сейчас минимальная цена составляет 40 сомов. Предлагается повысить ее до 50 сомов за счет налога на добавленную стоимость. Делается это в целях увеличения поступлений в бюджет.
Члены комитета поддержали предложение.

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