В Кыргызстане предлагают повысить минимальную стоимость сигарет

30 мая 2017, 9:33 Комментарии

Комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша поручил правительству рассмотреть вопрос о повышении розничной цены на сигареты.

Такое решение было принято на заседании комитета. Инициаторами предложения выступили депутаты Дастан Бекешов, Альфия Самигуллина и Евгения Строкова.

По словам депутата Альфии Самигуллиной, сейчас минимальная цена составляет 40 сомов. Предлагается повысить ее до 50 сомов за счет налога на добавленную стоимость. Делается это в целях увеличения поступлений в бюджет.

Члены комитета поддержали предложение.