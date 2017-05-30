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Заминированный автомобиль взорвался в центре Багдада

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360664_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428830-ru.html

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30 мая 2017, 9:21       Комментарии

Заминированный автомобиль взорвался в центре Багдада. Как передает ABC со ссылками на медиков и полицейских, погибли 10 человек, еще 22 получили ранения, передает Интерфакс.
JUST IN: Video shows aftermath of car bomb that exploded outside Baghdad ice cream shop, killing at least 10 people. https://t.co/6KThfMOhSe pic.twitter.com/bS32jZ90cw
- ABC News (@ABC) 29 мая 2017 г.
Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Взрыв произошел возле популярного у горожан кафе, отмечает ABC. Теракт произошел в месяц рамадан, когда в светлое время суток мусульмане постятся, и багдадские рестораны и кафе быстро заполняются вечером.

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