Перевозивший 9 человек минивэн попал в смертельное ДТП

30 мая 2017, 9:23 Комментарии

В Баткенской области органами внутренних дел выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба КПМ МВД КР.

29 мая примерно в 16.00 на 45 км автодороги Баткен - Ош произошло ДТП. По полученным предварительным данным, у автомашины "Хонда Степвагон", перевозившей пассажиров, во время движения на большой скорости лопнуло колесо. В результате водитель не справился с управлением и автомобиль вылетел в кювет и несколько раз перевернулся.

В минивэне с государственным номером B 4124 AS находилось 9 человек, данные уточняются. В результате аварии погибли 3 человека: мужчина, 1981 г.р., женщина, 1962 г.р., и мальчик, 2004 г.р.

Кроме того, по предварительным данным, пострадали 6 человек, в настоящее время все они доставлены в территориальную больницу. Водитель не госпитализирован.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, предварительные результаты указывают на то, что водитель автомашины "Хонда" значительно превысил скорость. Назначены все необходимые экспертизы. Начато расследование.