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Перевозивший 9 человек минивэн попал в смертельное ДТП

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360661_pe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428829-ru.html

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Лопнуло колесо, машина перевернулась — в ДТП в Баткене погибли 3 человека

В результате ДТП в Баткенской области погибли 3 человека, еще 6 — пострадали

208 человек получили гражданство Кыргызстана (список)

30 мая 2017, 9:23       Комментарии

В Баткенской области органами внутренних дел выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба КПМ МВД КР.
29 мая примерно в 16.00 на 45 км автодороги Баткен - Ош произошло ДТП. По полученным предварительным данным, у автомашины "Хонда Степвагон", перевозившей пассажиров, во время движения на большой скорости лопнуло колесо. В результате водитель не справился с управлением и автомобиль вылетел в кювет и несколько раз перевернулся.
В минивэне с государственным номером B 4124 AS находилось 9 человек, данные уточняются. В результате аварии погибли 3 человека: мужчина, 1981 г.р., женщина, 1962 г.р., и мальчик, 2004 г.р.
Кроме того, по предварительным данным, пострадали 6 человек, в настоящее время все они доставлены в территориальную больницу. Водитель не госпитализирован.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, предварительные результаты указывают на то, что водитель автомашины "Хонда" значительно превысил скорость. Назначены все необходимые экспертизы. Начато расследование.

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