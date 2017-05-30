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Перевозивший 9 человек минивэн попал в смертельное ДТППеревозивший 9 человек минивэн попал в смертельное ДТПЗаминированный автомобиль взорвался в центре БагдадаЗаминированный автомобиль взорвался в центре Багдада

Centralasian: В Туркменистане арестовали свыше 50 человек за причастность к "гюленистам"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/centralas...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428828-ru.html

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30 мая 2017, 9:22       Комментарии

Centralasian.org: В Лебапской области Туркменистана за месяц арестовали свыше 50 человек по подозрению в причастности к "гюленовскому движению".
Источник в правоохранительных органах Туркменистана на условиях анонимности сообщил, что крупный рейд был проведён спецслужбами ночью 23 апреля в городке Астана Баба Атамыратского района Лебапской области.
По его словам, все арестованные - бывшие выпускники и преподаватели турецких лицеев. "В 10 часов ночи нагрянули в общежитие для преподавателей 2-й специализированной школы - это бывшая турецкая школа в городке Астана Баба, – рассказал он. - В тот день увели семерых преподавателей и их трёх гостей. На следующий день вернулись и забрали ещё двоих из этой школы, а также четырёх работников образовательного центра в городе Атамырат".
Информацию подтвердил и другой источник близкий к властным структурам республики. По его словам, начиная с 23 апреля в Лебапе прошла серия арестов так называемых "гюленистов". Он утверждает, что под новую волну задержаний попали предприниматели и состоятельные граждане, имевшие отношение к туркмено-турецким образовательным учреждениям.
О первых арестах так называемых "гюленистов" сообщалось в октябре 2016 года. Первая волна задержаний коснулась известных бизнесменов. Тогда источники сообщали, что задержано более 150 человек. Многие из них после следственных мероприятий были освобождены, но некоторые были осуждены на длительные тюремные сроки.

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