В Узбекистане создали Бюро принуждения оплаты за энергоресурсы

30 мая 2017, 8:57 Комментарии

Ташкент, 30 мая /Толонбай Курбанов – Кабар/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв 29 мая подписал указ "О мерах по дальнейшему укреплению платежной дисциплины в сфере поставки и потребления электрической энергии и природного газа, а также коренному совершенствованию системы исполнительного производства". Об этом сообщило накануне информационное агентство "Жахон" МИД Узбекистана.

Согласно документу, при Генеральной прокуратуре Узбекистана создано Бюро принудительного исполнения, ответственное за полноту и своевременность платежей за энергоресурсы, сообщили сегодня в пресс-службе Генпрокуратуры РУ.

Основная цель создания структуры - выявление, пресечение и предупреждение фактов хищений, незаконных подключений к электрическим и газораспределительным сетям, а также обеспечение безусловного исполнения судебных актов.

Бюро принудительного исполнения наделяется особыми полномочиями вплоть до привлечение к ответственности виновных лиц за правонарушения в сфере пользования энергоресурсами.