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В Узбекистане создали Бюро принуждения оплаты за энергоресурсы

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-uzbekis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428827-ru.html

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30 мая 2017, 8:57       Комментарии

Ташкент, 30 мая /Толонбай Курбанов – Кабар/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв 29 мая подписал указ "О мерах по дальнейшему укреплению платежной дисциплины в сфере поставки и потребления электрической энергии и природного газа, а также коренному совершенствованию системы исполнительного производства". Об этом сообщило накануне информационное агентство "Жахон" МИД Узбекистана.
Согласно документу, при Генеральной прокуратуре Узбекистана создано Бюро принудительного исполнения, ответственное за полноту и своевременность платежей за энергоресурсы, сообщили сегодня в пресс-службе Генпрокуратуры РУ.
Основная цель создания структуры - выявление, пресечение и предупреждение фактов хищений, незаконных подключений к электрическим и газораспределительным сетям, а также обеспечение безусловного исполнения судебных актов.
Бюро принудительного исполнения наделяется особыми полномочиями вплоть до привлечение к ответственности виновных лиц за правонарушения в сфере пользования энергоресурсами.

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