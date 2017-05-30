"Кыргыз темир жолу" изменил расписание движения поездов на Иссык-Куль на летний период

30 мая 2017, 9:05 Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. В летний туристический сезон из Бишкека на Иссык-Куль будет курсировать туристический поезд "Бишкек-Рыбачье" и обратно "Рыбачье-Бишкек". С 16 июня 2017 года по 30 июля поезд будет курсировать в пятницу, субботу, воскресенье, а с 31 июля по 31 августа ежедневно.

Поезд №608 "Бишкек I - Рыбачье" отправляется на Иссык-Куль со станции "Бишкек I" (Пишпек) в 06 часов 25 минут, время прибытия на станцию Рыбачье - 11 часов 20 минут.

Поезд №609 "Рыбачье-Бишкек I" отправляется из Балыкчи в Бишкек со станции "Рыбачье" в 17 часов 08 минут, время прибытия на станцию "Бишкек I" (Пишпек) - 21 час 58 минут.