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"Кыргыз темир жолу" изменил расписание движения поездов на Иссык-Куль на летний период

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyz-te...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428826-ru.html

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30 мая 2017, 9:05       Комментарии

Бишкек, 30 мая /Кабар/. В летний туристический сезон из Бишкека на Иссык-Куль будет курсировать туристический поезд "Бишкек-Рыбачье" и обратно "Рыбачье-Бишкек". С 16 июня 2017 года по 30 июля поезд будет курсировать в пятницу, субботу, воскресенье, а с 31 июля по 31 августа ежедневно.
Поезд №608 "Бишкек I - Рыбачье" отправляется на Иссык-Куль со станции "Бишкек I" (Пишпек) в 06 часов 25 минут, время прибытия на станцию Рыбачье - 11 часов 20 минут.
Поезд №609 "Рыбачье-Бишкек I" отправляется из Балыкчи в Бишкек со станции "Рыбачье" в 17 часов 08 минут, время прибытия на станцию "Бишкек I" (Пишпек) - 21 час 58 минут.

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