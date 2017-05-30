Молодежь Кыргызстана все реже работает по специальности

30 мая 2017, 9:11 Комментарии

БИШКЕК, 30 мая - Sputnik. При выборе вуза в 25 процентах случаях основное значение для абитуриентов имеет стоимость обучения, сообщает Национальный институт стратегических исследований Кыргызстана в рамках SMS-опроса "М-Репорт".

Опрос проводился на тему "Выбор вуза". В нем приняли участие 946 человек со всего Кыргызстана. Цель - выяснить факторы, влияющие на выбор вуза, и как часто выпускники по окончании вуза работают по специальности.

Большая часть опрошенных (47 процента) выразили мнение, что учатся или планируют поступить в государственные вузы, 10 процентов - в заграничные и 9 процентов - в негосударственные.

Для 32 процентов качество обучения было приоритетом при поступлении. 18 процентов главным критерием считают востребованность выпускников. Еще 18 процентов сказали, что им все равно где учиться, главное - получить высшее образование.

"По результатам опроса можно увидеть, что на выбор вуза влияют родители (24 процента), советы знакомых и родственников (24) и стоимость обучения (25). Примечательно, что для респондентов от 14 до 28 лет важно мнение родителей, в то время как на выбор опрошенных старше 28 лет влияет стоимость обучения", - говорится в сообщении.

Отмечено, что 11 процентов респондентов отметили, что выбрали специальность из-за востребованности, столько же - из-за заработков. Для большей части респондентов старше 28 лет (17 процентов) выбор специальности был случайным.

"39 процентов написали, что довольны выбором вуза, и только 9 процентов недовольны. 16 процентов из тех респондентов, которые уже окончили вузы, довольны выбором, 9 процентов остались недовольными", - сообщается в данных организаторов.

Если посмотреть на намерения опрошенных, то 88 процентов школьников планируют работать по специальности по окончании вуза. 53 процента студентов (20-24 лет) также планируют трудиться по специальности, 17 процентов из них уже работают, но не по специальности. Большая часть респондентов старше 25 лет ответили, что не работают по специальности.